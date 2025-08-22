Gestion de l’eau en Tunisie : des barrages à 31,9 %, un défi urgent

Au 15 août 2025, le stock d’eau dans les barrages tunisiens s’élève à environ 754,4 millions de mètres cubes, ce qui correspond à un taux de remplissage de 31,9 % seulement.

Ce chiffre reflète une situation préoccupante face aux besoins croissants du pays en eau potable, en irrigation et en usages industriels. La faiblesse de ce niveau de stockage met en évidence la persistance du stress hydrique en Tunisie, accentué par la sécheresse récurrente et la baisse des précipitations.

Elle souligne également l’urgence d’adopter des stratégies de gestion durable de la ressource, allant de l’optimisation de l’irrigation agricole à la valorisation du dessalement et du recyclage des eaux usées.