UGTT : Taboubi alerte sur une situation sociale explosive, refuse toute soumission et dénonce les ingérences étrangères

Lors d’une journée de protestation organisée ce jeudi 21 août au siège central de l’UGTT, le secrétaire général Noureddine Taboubi a réaffirmé la détermination de l’organisation syndicale à rester indépendante et à refuser toute ingérence étrangère.

Revenant sur l’attaque contre le siège du syndicat le 7 août, qu’il a qualifiée de « sérieuse et dangereuse », Taboubi a insisté sur la nécessité de rendre justice et de poursuivre les responsables. Il a dressé un constat alarmant de la situation sociale en Tunisie, marquée par une flambée des prix, l’affaiblissement du pouvoir d’achat et une tension croissante qui, selon lui, place le pays « au bord de l’explosion ».

Défendant fermement le droit à la négociation collective dans les secteurs public et privé, il a dénoncé les tentatives de diabolisation et de marginalisation du syndicat, qu’il considère comme un pilier de la vie nationale. Pour Taboubi, « défendre la forteresse de Hached, c’est défendre un bastion de la Tunisie ».