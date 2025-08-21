Tunis : Inscriptions ouvertes pour le complexe socio-éducatif pour enfants autistes à Sidi Hassine 2025-2026

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, jeudi, l’ouverture des inscriptions au complexe socio-éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre autistique à Sidi Hassine (Tunis), pour l’année scolaire 2025-2026, au profit des enfants âgés de 3 à 7 ans.

Les parents intéressés sont appelés à déposer les dossiers d’inscription au siège du complexe, situé à la Cité Omar Mokhtar à Sidi Hassine, et ce, au plus tard le vendredi 19 septembre 2025, précise un communiqué du ministère.

Le dossier doit comprendre, notamment, une demande adressée au ministre des Affaires sociales, une copie de la carte d’identité nationale du parent ou une carte de contact pour les tuteurs publics, un extrait de naissance récent de l’enfant, une copie de la carte d’handicap si disponible, une copie de la carte de soins, un rapport médical détaillé confirmant le diagnostic et deux photos d’identité récentes.

Selon la même source, l’admission des enfants se fera après étude des dossiers et dans la limite de la capacité d’accueil du complexe fixée à 40 élèves.