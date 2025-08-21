Tozeur : 5 millions de dinars pour l’entretien et la modernisation des établissements scolaires

Une enveloppe de 5 millions de dinars a été consacrée pour mener des travaux d’entretien dans différents établissements éducatifs à Tozeur, dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026.

Le secrétaire général du commissariat régional de l’éducation, Imed Issaoui a indiqué que ces travaux couvrent divers établissements scolaires dont, notamment, l’école primaire Abou El Kacem Chebbi à Tozeur, le collège Zaouiet El Arab à Degache et le lycée de Nefta.

Par ailleurs, des travaux de création de salles de classe pour des écoles primaires à Nefta, Hammet El Jérid et Tozeur se poursuivent, actuellement, outre l’aménagement du collège de Tamaghza.

Quelque 12698 écoliers et 12165 collégiens et lycéens devront rejoindre les bancs des établissements scolaires dans la région, en septembre prochain.