Sfax : arrestation de l’agresseur d’un interne à l’hôpital Habib Bourguiba

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins a annoncé, ce jeudi, l’arrestation de l’individu ayant agressé violemment un interne à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

L’agresseur a été inculpé pour outrage à fonctionnaire et violences graves. Pour prévenir la répétition de tels incidents, l’hôpital a renforcé ses mesures de sécurité en installant des caméras de surveillance dans les couloirs, en déployant du personnel de sécurité supplémentaire dans les services et en mobilisant les équipes du centre de sécurité du service des urgences afin d’assurer une intervention rapide et efficace en cas de violence.