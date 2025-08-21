Nigéria : un Tunisien expulsé pour cyberterrorisme et fraude en ligne

Un ressortissant tunisien a été expulsé du Nigéria, dans le cadre d’une vaste opération menée par les autorités nigérianes contre la cybercriminalité. Selon l’agence anti-corruption du pays, le Tunisien faisait partie des 50 citoyens chinois et d’un autre étranger interpellés pour des affaires de cyber-terrorisme et de fraude en ligne.

Depuis le 15 août, date du lancement de cette campagne conjointe avec le service de l’immigration, 102 personnes ont été expulsées. Les arrestations ont ciblé près de 200 étrangers à Lagos, considérée comme le cœur de l’un des réseaux de cybercriminalité les plus importants du pays. L’an dernier déjà, près de 800 individus avaient été arrêtés dans ce même bâtiment, utilisé pour escroquer les victimes à travers de faux investissements en crypto-monnaies.