Kais Saïed : « L’État social est un choix irréversible »

Le président de la République, Kais Saïed, a souligné que l’Etat social est un choix irréversible duquel on ne peut se départir.

S’exprimant lors d’une réunion tenue, mercredi, au palais de Carthage, avec le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, le chef de l’Etat a évoqué deux textes « historiques » se rapportant à l’interdiction et à la pénalisation de la sous-traitance ainsi qu’à la promotion des conditions des ouvriers de chantiers et de la femme agricole.

Le chef de l’Etat a, dans ce contexte, rappelé que le droit au travail tout comme le droit à une rémunération équitable et à la sécurité sociale sont des droits naturels qui sont en voie d’être réalisés.

“On ne naît pas dans la marginalisation, on le devient suite des politiques fondées sur l’exclusion, la paupérisation et la marginalisation”, a soutenu le président Saïed, soulignant à ce propos que le peuple Tunisien est plus que jamais résolu à concrétiser ses aspirations à la dignité et à la justice non pas seulement à travers les textes mais aussi et surtout dans la pratique.

Et le chef de l’État de poursuivre que la question de la justice et de la dignité ne concerne pas un secteur désigné ou une région bien particulière. Il s’agit plutôt, a-t-il dit, d’une question se rapportant à l’ensemble citoyens, dès lors que la dignité de la patrie fait partie intégrante de celle ces citoyens.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a évoqué le rôle de l’Union nationale pour la solidarité sociale, recommandant à ce propos de développer ses mécanismes de financement ainsi que ses modes d’action.

L’entraide et la solidarité sont deux valeurs qui doivent prendre corps dans le cadre d’une politique menée au quotidien et tout au long de l’année, a plaidé le président Saïed.