Tunisie : recul de 5,7% des exportations de dattes en 2025

Les exportations de dattes tunisiennes ont connu un repli au cours des dix premiers mois de la campagne 2024/2025. Les volumes expédiés ont chuté de 5,7% pour s’établir à 127,2 mille tonnes, dont 83,3% sont constitués de la variété phare “Deglet Ennour”.

Cette baisse en quantité s’est accompagnée d’un recul en valeur, estimée à 809,6 millions de dinars, soit une diminution de 3,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces chiffres traduisent les défis persistants auxquels fait face la filière, malgré la réputation internationale de la datte tunisienne, notamment en matière de compétitivité et de conditions d’exportation.