Tunisie – Permis de conduire : nouvelles conditions d’inscription à l’examen théorique

À compter du 1er septembre 2025, la présentation d’un contrat de formation signé sera obligatoire pour tout candidat souhaitant se présenter à l’épreuve théorique du permis de conduire, a annoncé ce mercredi l’Agence technique des transports terrestres (ATTT).

Selon un communiqué de l’agence, toute demande d’inscription aux examens qui ne sera pas accompagnée d’une copie de la page du contrat portant la signature du candidat ainsi que la signature et le cachet du responsable de l’auto-école sera rejetée. Cette mesure s’applique aussi bien aux nouveaux candidats qu’à ceux devant repasser l’examen après un échec.

Cette décision de l’ATTT intervient en application des dispositions de l’article 23 du décret gouvernemental n°510-2021 du 18 juin 2021, qui fixe les règles relatives aux catégories de permis de conduire, leurs conditions de délivrance, de validité et de renouvellement.