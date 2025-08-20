Tunis : 14 arrestations dans un vaste réseau de trafic de drogue

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce mercredi 20 août 2025, la mise en détention de quatorze personnes, dont des gérants d’entreprises et un cadre au sein d’un ministère, pour leur implication présumée dans un réseau de trafic de drogue.

Cette décision intervient à la suite d’une opération menée par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous, qui a permis de démanteler le réseau, de saisir une importante quantité de drogues et de comprimés psychotropes, et d’arrêter les suspects.

Parmi eux figurent notamment un cadre de l’administration générale des services communs d’un ministère, des responsables d’entreprises privées, un moniteur d’auto-école, un employé dans une pâtisserie ainsi qu’un directeur d’une société privée. Après leur audition, le magistrat a émis les mandats de dépôt en attendant la poursuite des investigations dans cette affaire sensible.