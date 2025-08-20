Proposition de loi en Tunisie : séance unique dans le temps scolaire

Un groupe de députés à l’Assemblée des représentants du peuple a présenté une proposition de loi visant à instaurer le système de la séance unique dans les établissements scolaires publics.

Ce projet a pour objectif principal de mieux organiser le temps scolaire, en assurant un équilibre dans la répartition des horaires et en réduisant la fatigue des élèves au cours de la journée. Le texte, composé de sept articles, définit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ainsi que son cadre d’application dans les écoles publiques, afin de renforcer l’efficacité pédagogique et d’améliorer la qualité de vie des apprenants.