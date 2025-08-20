Décès du juge Frank Caprio à 88 ans : un héritage de compassion et d’humanité

Le juge Frank Caprio s’est éteint paisiblement à l’âge de 88 ans, après une longue et courageuse lutte contre un cancer du pancréas. Figure emblématique de la justice, il était admiré bien au-delà de la salle d’audience pour sa compassion, son humanité et sa foi inébranlable en la bonté des gens.

Sa chaleur, son humour et sa bienveillance ont profondément marqué tous ceux qui ont croisé son chemin. Plus qu’un juge respecté, il restera dans les mémoires comme un mari aimant, un père attentionné, un grand-père et arrière-grand-père dévoué, ainsi qu’un ami fidèle. Son héritage se perpétue à travers les innombrables gestes de bonté qu’il a inspirés et demeure une invitation à chacun d’entre nous à faire preuve de plus de compassion dans notre quotidien, à l’image de ce qu’il incarnait chaque jour de sa vie.