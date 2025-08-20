Championnat de Tunisie : la VAR opérationnelle dès la 5e journée

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé mercredi que la technologie VAR sera déployée à partir de la 5e journée du championnat (12-13 septembre).

Une commission technique se réunira jeudi pour établir un classement définitif des quatre entreprises pré-qualifiées (d’origine italienne, anglaise et portugaise) pour fournir le système.

Le bureau exécutif de la FTF devra approuver ce classement au plus vite afin d’attribuer le marché et de lancer l’importation des équipements, un processus que l’instance fédérale espère réduire à une dizaine de jours.

Dans une déclaration à la TAP, faite mercredi, le porte-parole, Moez Mestiri, a souligné que la procédure de passation de marché, supervisée par deux commissions et impliquant des experts indépendants, a été menée avec “la plus grande transparence”. Une offre avait été rejetée en phase préliminaire pour non-conformité.

Par ailleurs, les droits de diffusion numérique ont été attribués à la plateforme “Diwan Sport”.

Des contrats de diffusion télévisée seront prochainement signés avec l’Établissement de la télévision tunisienne et la chaîne qatarie “Al Kass”, seule candidate dans ce domaine.