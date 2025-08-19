Zgougou 2025 : des prix records jusqu’à 53 dinars le kilo en Tunisie

En 2025, la récolte du zgougou connaît un recul notable, entraînant une hausse des prix qui atteignent jusqu’à 53 dinars le kilo. Selon Tarek Makhzoumi, membre du bureau exécutif de l’Utap, cette baisse est liée aux conditions climatiques défavorables, marquées par une diminution des précipitations et des incendies dans les forêts du Nord-Ouest.

À cela s’ajoute un retard dans la délivrance des autorisations, réduisant la période de récolte de six mois à seulement deux mois et demi. Dans le gouvernorat de Siliana, principal bassin de production, les prix oscillent actuellement entre 50 et 53 dinars. Par ailleurs, des importations clandestines viennent concurrencer le produit local, reconnaissable à sa couleur plus foncée issue d’une extraction par le feu, contrairement au zgougou importé, plus clair et de graines plus grosses, obtenu à l’eau chaude.

Makhzoumi a tenu à rassurer les consommateurs sur la qualité du stock des saisons précédentes, jugé sûr et sans risque, tout en appelant les Tunisiens à rester vigilants quant aux caractéristiques du produit vendu.