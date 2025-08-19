Tunisie – Météo : chaleur, sirocco et nuages sur l’Ouest

Les températures seront en légère hausse, mardi, 19 août 2025. Les maximales seront comprises entre 32 et 36 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 37 et 42 degrés dans le reste des régions avec coups locaux de sirocco.

Le temps sera peu nuageux et les nuages seront denses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud au nord et au centre et de secteur Est au sud, faible à modéré puis se renforçant relativement, l’après-midi, près des côtes.

La mer sera calme à peu agitée et houleuse, durant la nuit.