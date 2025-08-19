Sidi Hassine : prison pour un jeune ayant jeté une pierre sur un bus

La justice a ordonné ce mardi 19 août 2025 l’incarcération d’un jeune homme accusé d’avoir volontairement brisé la vitre d’un bus de la Société des Transports de Tunis à Sidi Hassine.

Selon les premiers éléments, l’individu aurait jeté une pierre contre le véhicule juste après en être descendu, endommageant l’une de ses vitres latérales. L’affaire a été portée devant le conseil de chambre correctionnelle, le prévenu étant poursuivi pour dégradation de biens d’autrui.

La Société des Transports de Tunis avait annoncé la semaine dernière avoir engagé les procédures judiciaires nécessaires contre l’auteur présumé de cet acte de vandalisme.