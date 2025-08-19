Œufs en Tunisie : 1200 millimes les 4, un tarif jugé juste par l’Association des producteurs

Le président de l’Association tunisienne des producteurs d’œufs de consommation, Hassib Fakhfakh, a assuré que le prix actuel des œufs, fixé à 1200 millimes pour quatre unités, constitue un tarif raisonnable pour les consommateurs tunisiens.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, il a démenti les rumeurs évoquant une vente à 1400 millimes, rappelant que toute transaction à ce tarif serait illégale. Il a par ailleurs souligné que la production nationale d’œufs demeure stable, ce qui garantit le maintien des prix à leur niveau actuel, sans perspective d’augmentation dans un avenir proche.