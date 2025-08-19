Manouba : 1,6 million de dinars investis pour renforcer le réseau public d’électricité

Des travaux de renforcement du réseau public d’électricité sont en cours de réalisation au gouvernorat de Manouba moyennant une enveloppe de 1,6 million de dinars.

Les travaux consistent en particulier en l’installation d’ouvrages électriques à basse tension et de générateurs éoliens à Douar Hicher, Oued Ellil, Tebourba et Morneg.

“L’objectif est de pouvoir répondre à la demande accrue en électricité et d’éviter les coupures de courant dans ces régions” selon un responsable au district de la STEG à Manouba.