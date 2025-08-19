Kasserine : un fils tue son père et cache le corps dans un entrepôt, il est emprisonné

Un drame familial d’une extrême gravité a secoué la ville de Kasserine la semaine dernière, lorsqu’un jeune homme a été arrêté pour avoir tué son propre père.

Selon les précisions fournies par le porte-parole des tribunaux de Kasserine, Imed Laâmari, le suspect a été placé en détention préventive pour « meurtre d’un proche ». Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le parricide aurait utilisé un objet tranchant pour ôter la vie à son père, avant de tenter de dissimuler son crime en enterrant la dépouille dans un entrepôt.

Cette affaire, qui a profondément choqué l’opinion publique, met en lumière la violence inouïe de ce geste et suscite une vive émotion dans la région.