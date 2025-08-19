Football : l’ESS officialise la signature du milieu libyen Noor Aldeen Al-Qulaib

L’Étoile Sportive du Sahel a annoncé sur sa page officielle la signature du milieu de terrain libyen Noor Aldeen Al-Qulaib, recruté en tant que joueur libre après la fin de son contrat avec Al-Ahly Tripoli (Libye).

Le transfert, attendu depuis plusieurs semaines, avait été repoussé jusqu’à la clôture de la phase de play-off du championnat libyen, qui s’est achevée le 12 août dernier par le sacre d’Al-Ahly Tripoli.

Il est à rappeler que l’Étoile Sportive du Sahel a connu un début difficile en championnat de Ligue 1 professionnelle de football, s’inclinant lors des deux premières journées face à la Jeunesse d’El Omrane (1-3) à Zouiten et au Club Africain (0-1) à Sousse.