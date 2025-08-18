UGTT : le salaire de Noureddine Taboubi fixé à 250 dinars

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a démenti les rumeurs faisant état d’un salaire mensuel de 30 mille dinars perçu par son secrétaire général, Noureddine Taboubi, précisant dans un communiqué que la prime qui lui est allouée, ainsi qu’aux membres du bureau exécutif, ne dépasse pas 250 dinars.

Cette clarification intervient dans un contexte marqué par une polémique récurrente autour des dépenses de l’organisation syndicale, notamment après la révélation du coût de 29 millions de dinars pour la rénovation de son ancien siège, un montant jugé exorbitant par une partie de l’opinion publique en pleine crise économique et sociale. Alors que certains estiment que ces fonds auraient pu être consacrés à un mécanisme de soutien aux travailleurs licenciés pour raisons syndicales, les responsables de l’UGTT soulignent la nécessité d’un siège fonctionnel adapté aux exigences actuelles du travail syndical.

Ce débat s’inscrit dans un climat tendu entre l’Union et le pouvoir, marqué par l’attaque récente contre son siège, attribuée à des sympathisants du président, et par la décision du gouvernement d’annuler le régime du “détachement syndical”, mesure dénoncée par l’UGTT comme une remise en cause d’un acquis historique.