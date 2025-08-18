Premier League 2025 : Chelsea tenu en échec par Crystal Palace lors de la 1re journée

Le récent vainqueur du Mondial des clubs, Chelsea a été tenu en échec par Crystal Palace (0-0), dimanche pour le compte de la 1re journée de Premier League.

A Stamford Bridge, les “Blues” ont accaparé le ballon (71% de possession), multiplié les corners (11) et souvent tenté leur chance, mais sans rarement faire douter le gardien Dean Henderson (19 tirs, dont 3 cadrés).

A l’inverse, les “Eagles” de Crystal Palace ont été menaçants sur leurs rares occasions créées, notamment quand Jean-Philippe Mateta a failli surprendre le gardien Robert Sanchez (19e).

Les visiteurs de la banlieue sud de Londres ont même trouvé la faille sur un coup franc tiré en force par leur star d’attaque Eberechi Eze (13e), titulaire malgré l’agitation liée à son possible transfert. Mais l’arbitre a invalidé le but car un coéquipier s’était placé dans le mur adverse au moment du tir, ce qui est illicite.

Enzo Maresca a lancé l’ailier brésilien Estevao (18 ans) et l’avant-centre Liam Delap en seconde période, mais les recrues n’ont pas permis à Chelsea de l’emporter.

Andrey Santos, prêté la saison dernière à Strasbourg, a complètement manqué sa reprise dans le temps additionnel alors qu’il se trouvait en bonne position face au but (90e+3).