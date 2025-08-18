Logement universitaire 2025 : ouverture des candidatures en ligne pour les bacheliers du Sud

Les bacheliers 2025 désireux présenter leurs candidatures en vue de l’obtention d’un logement universitaire sont appelés à soumettre leurs demandes exclusivement via le site officiel de l’Office des œuvres universitaires pour le Sud (OOUS) et ce, à partir du 20 août courant jusqu’au 30 septembre 2025.

Cet mesure vise également les étudiantes ayant obtenu leur Bac en 2024 et qui veulent renouveler leur logement universitaire.

Les candidats concernés doivent présenter leurs demandes via le lien htttps://services-oous.rnu.tn/fr/etudiant/login

L’Office tient à rappeler que les candidats concernés doivent remplir trois conditions cumulatives aux fins d’obtenir un logement universitaire.

Ils doivent d’abord se prévaloir de la décision de leur affectation à un des établissements de l’enseignement supérieur public se trouvant dans des gouvernorats de Sfax, Gabès, Medenine, Tataouine, Kébili, Gafsa et Tozeur.

Le lieu de résidence du parent de l’étudiant concerné doit se trouver également hors du périmètre de 30 km de l’établissement d’enseignement supérieur.

La 3e et ultime condition concerne l’âge du candidat. Celui-ci ne doit pas avoir plus de 26 ans au 1er septembre 2025.

Pour les résultats de sélection des candidats éligibles à l’obtention d’un logement universitaire, ils seront dévoilés conformément au calendrier de la rentrée universitaire.