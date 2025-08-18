Gaza : le Hamas accepte un projet de cessez-le-feu de 60 jours

Un responsable égyptien a annoncé lundi que le mouvement Hamas avait donné son accord au projet de cessez-le-feu proposé par les médiateurs égyptien et qatari pour la bande de Gaza.

Ce plan prévoit une suspension temporaire des opérations militaires pendant soixante jours, incluant un échange de prisonniers palestiniens contre la libération de la moitié des otages israéliens, et ouvre la voie à des négociations en vue d’un accord global pour mettre fin à la guerre. Selon des sources palestiniennes, ce dispositif s’appuie sur l’initiative du médiateur américain Steve Weitekoff, qui prévoit une trêve en deux phases assortie de discussions indirectes entre les deux parties en vue d’un cessez-le-feu permanent.

Le Hamas aurait manifesté sa disposition à examiner certains points du plan, jusque-là rejetés lors des précédentes discussions, et à aborder la question d’une fin définitive du conflit dans le cadre des pourparlers à venir.