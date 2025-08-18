Affaire du chien tué à Sousse : le juge rejette la demande de libération de l’accusé

À Sousse, le tribunal de première instance a refusé, ce lundi 18 août, la demande de libération de l’homme accusé d’avoir violemment agressé un chien à l’aide d’un objet contondant dans la région de Zaouia, le 7 août dernier.

Le prévenu a comparu devant la chambre correctionnelle en état de détention, et le juge a décidé de maintenir le mandat de dépôt à son encontre tout en reportant l’audience au lundi prochain afin de permettre aux parties de présenter leurs plaidoiries et demandes civiles. L’avocat de la défense avait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l’Association Rahma pour la protection animale, estimant qu’elle n’était pas directement lésée.

Toutefois, le tribunal a reconnu le droit de l’association à se constituer partie civile, une décision qualifiée de victoire juridique importante par son représentant, Me Elyes Jeliani.