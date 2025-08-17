UGTT – Santé : appel à une mobilisation massive à Tunis le 21 août

La Fédération générale de la santé en Tunisie a appelé l’ensemble des structures syndicales et des adhérents de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) du secteur de la santé à participer massivement au rassemblement national prévu le 21 août à la place Mohamed Ali El Hammi, à Tunis.

Selon la fédération, ce mouvement s’inscrit dans une démarche de défense de l’organisation syndicale et du droit syndical, ainsi que du droit à la négociation dans les secteurs public, privé et de la fonction publique. Elle estime que cette mobilisation représente également un moyen de protéger les droits matériels et moraux des travailleurs de la santé.