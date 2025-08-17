Tunisie – Météo : Des orages localisés accompagnés de pluies dans ces régions

Les services météorologiques ont annoncé, ce dimanche, l’apparition de cellules orageuses localisées accompagnées de pluies dans les régions de l’Est en fin de journée et en début de nuit. Le reste du pays connaîtra des passages nuageux épars.

Les vents, soufflant du nord au Nord et au Centre, et de l’ouest au Sud, seront relativement forts près des côtes et des reliefs, avec des rafales pouvant dépasser 70 km/h lors des orages. Sur les autres régions, ils resteront faibles à modérés.

En mer, les conditions seront agitées, voire localement très agitées dans le Nord, et peu agitées sur les autres côtes. Les températures nocturnes oscilleront entre 23 et 28°C dans le Nord et le Centre, et entre 29 et 34°C ailleurs.