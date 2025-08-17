Tunisie : les déchets plastiques coûtent 60 millions de dinars par an à l’économie

Selon des rapports récents du Fonds mondial pour la nature et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, les déchets plastiques coûtent à l’économie tunisienne près de 60 millions de dinars par an.

Ces pertes sont principalement liées aux répercussions négatives de la pollution plastique sur les ressources halieutiques et sur le secteur touristique, deux piliers essentiels de l’économie nationale.

À cela s’ajoutent les dépenses élevées de traitement des déchets ainsi que l’absence de valorisation, puisque près de 80 % des sacs plastiques consommés chaque année ne sont pas recyclés.