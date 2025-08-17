Tunis : arrestation de 6 mineurs après l’attaque d’un bus et d’un tramway

Un grave incident a secoué, samedi soir, les transports publics de la capitale. Selon un communiqué de la Société des Transports de Tunis, les unités sécuritaires sont parvenues à arrêter un groupe de jeunes, dont six mineurs âgés de seulement 11 à 13 ans, impliqués dans deux agressions distinctes visant une ligne de bus et un tramway.

Les faits se sont déroulés à Bardo où une première attaque, par jets de pierres, a provoqué la casse des vitres d’un bus de la ligne 34, semant la panique parmi les passagers. Quelques minutes plus tard, les mêmes adolescents ont pris pour cible une rame du tramway n°6 au niveau de la station du Passage, allant jusqu’à manipuler les freins de secours et à agresser le conducteur ainsi que son assistant. Un comportement qui a mis en danger la sécurité des voyageurs et nécessité une intervention rapide des forces de l’ordre et de la justice.