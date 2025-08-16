Nice vs Toulouse FC : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La rencontre entre l’OGC Nice et le Toulouse FC, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se disputera le samedi 16 août 2025 à 21h05. Ce duel en prime time constituera l’un des chocs de la première journée, offrant aux deux équipes l’occasion de lancer leur saison sur une note positive.

Les amateurs de football pourront suivre cette affiche en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui proposera la retransmission intégrale du match.

Nice, devant son public à l’Allianz Riviera, cherchera à s’imposer pour bien démarrer, tandis que Toulouse tentera de créer la surprise en déplacement et de repartir avec des points précieux.