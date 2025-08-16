Météo en Tunisie : orages et pluies abondantes attendus ce soir

Selon un bulletin de suivi publié par l’Institut national de la météorologie, la soirée sera marquée par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies parfois abondantes sur les régions de l’Est, tandis que le reste du pays connaîtra des passages nuageux.

Les vents souffleront du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur est au sud, avec une intensité relativement forte, devenant parfois violente près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable sont attendus. Lors des orages, des rafales pouvant dépasser les 80 km/h sont également prévues. La mer sera agitée à très agitée au nord, et peu agitée à agitée ailleurs. Quant aux températures nocturnes, elles varieront entre 24 et 28°C dans le nord, le centre et le sud-est, et oscilleront entre 29 et 35°C dans les autres régions.