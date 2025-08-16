La Première ministre danoise estime que Netanyahou est « un problème en soi »

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré que Benjamin Netanyahou constitue désormais « un problème en soi », estimant que la politique menée par le Premier ministre israélien a conduit son pays beaucoup trop loin dans la guerre contre Gaza.

Elle a affirmé que, dans le cadre de la présidence danoise de l’Union européenne, elle entend exercer une pression accrue sur Tel-Aviv afin de freiner l’escalade. Frederiksen a particulièrement dénoncé la décision récente du cabinet israélien d’approuver le plan de Netanyahou visant à réoccuper totalement la bande de Gaza, jugeant cette orientation dangereuse. Elle a par ailleurs qualifié la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne de « terrible et catastrophique », appelant à une prise de conscience internationale.