Kébili : vents de sable et faible visibilité, appel à la prudence sur les routes

La direction régionale de l’équipement à Kébili a annoncé, ce samedi 16 août 2025 en soirée, que plusieurs zones du gouvernorat sont touchées par des vents de sable accompagnés de poussière, provoquant une visibilité réduite sur l’ensemble du réseau routier.

Face à ces conditions météorologiques difficiles, elle a appelé les usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence, à réduire leur vitesse et à utiliser systématiquement les feux de leurs véhicules afin de prévenir tout risque d’accident.