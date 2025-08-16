La grève des bacs de l’île de Djerba, initialement programmée pour les 17, 18 et 19 août, demeure confirmée après deux reports successifs, une décision qui intervient malgré l’engagement du ministre des Affaires sociales à organiser une séance de conciliation le vendredi 15 août courant.

Cette réunion n’ayant pas eu lieu, et aucune partie n’ayant été conviée, l’Union régionale du travail (URT) de Médenine a annoncé la poursuite du mouvement dans un communiqué explicatif.

Selon le même document, lors d’une réunion tenue le 4 août au siège du gouvernorat de Médenine, le ministre s’était engagé à organiser cette rencontre au siège du ministère, en vue de débloquer la situation liée au transfert de la tutelle des bacs du ministère de l’Équipement vers celui des Transports, ainsi que d’élaborer le cadre juridique et réglementaire du processus.

L’URT a jugé l’absence de convocation comme un manquement aux engagements pris par l’autorité de tutelle.

Le communiqué rappelle que, par souci de préserver le bien-être des citoyens et la stabilité sociale, les syndicats ont accepté de reporter la grève à deux reprises, malgré la dégradation des conditions de travail et la vétusté de la flotte, toujours non assurée, une situation qui compromet la sécurité des agents et des passagers.