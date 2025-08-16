Bizerte : Saisie d’équipements utilisés illicitement dans l’irrigation des cultures fourragères

Une campagne de contrôle économique menée, vendredi, dans la localité de Zeghab à Utique (gouvernorat de Bizerte) a permis de saisir 4 motopompes et des bouteilles de gaz domestique utilisées dans l’irrigation d’une cultures fourragères réparties sur 1,4 ha avec des eaux usées non traitées.

Une source locale a indiqué, à l’Agence TAP, que les services concernés ont ordonné la destruction des cultures en question, ajoutant que la campagne de contrôle se poursuit afin de lutter contre le phénomène d’irrigation agricole par les eaux usées non traitées.