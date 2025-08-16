Algérie : 18 morts dans un tragique accident de bus, deuil national décrété

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national d’une journée, avec mise en berne des drapeaux, en hommage aux victimes du tragique accident survenu vendredi à Alger, où une bus de transport en commun a chuté dans le lit de l’oued El Harrach, provoquant la mort de 18 personnes et faisant plusieurs blessés.

Dans un message de condoléances adressé aux familles, le chef de l’État a qualifié ce drame de « catastrophe » qui a bouleversé tout le pays. Le général d’armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a également exprimé sa solidarité avec les proches des victimes. Les services de la protection civile ont confirmé un lourd bilan de 18 morts et 24 blessés, dont deux dans un état critique, tandis qu’un important dispositif de secours et un comité ministériel se sont rendus sur place.

Le ministre des Transports a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de l’accident ainsi qu’un plan de renouvellement du parc de bus publics, estimé à près de 90 000 véhicules.