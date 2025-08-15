Week-end en Tunisie : où se baigner en toute sécurité malgré les orages ?

Ce dimanche, le temps s’annonce contrasté selon les régions. Des orages accompagnés de pluies parfois intenses sont prévus par endroits, tandis qu’un vent modéré à assez fort soufflera sur plusieurs zones.

En mer, les conditions seront difficiles au nord, avec une houle agitée à très agitée, alors qu’elles resteront plus clémentes et peu agitées ailleurs. Côté températures, une légère baisse est attendue, avec des maximales comprises entre 31 et 36 °C sur les zones côtières, des valeurs conformes aux normales saisonnières.

Ainsi, si la baignade pourra se pratiquer sans grand risque sur les côtes de l’est, la prudence sera de mise dans le nord, où les conditions maritimes resteront délicates durant tout le week-end.