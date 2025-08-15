Tunisie : croissance économique de 3,2 % au deuxième trimestre 2025

L’économie tunisienne a enregistré une croissance notable de 3,2 % au cours du deuxième trimestre 2025, selon les données publiées ce vendredi 15 août par l’Institut national de la statistique.

Ce résultat, calculé en glissement annuel, reflète la bonne dynamique de l’activité économique, qui a également progressé de 1,8 % par rapport au premier trimestre de l’année. Sur l’ensemble du premier semestre 2025, la croissance atteint ainsi 2,4 %. Cette performance est portée principalement par la hausse du rythme de la demande intérieure — comprenant la consommation et l’investissement — qui a augmenté de 3,3 %, contribuant positivement à hauteur de 3,59 points à la croissance globale.

En revanche, le solde des échanges extérieurs a eu un impact négatif (-0,43 point), malgré une progression simultanée des exportations (+9,6 %) et des importations (+8,9 %). Ce tableau témoigne d’une économie en reprise, soutenue par la consommation et l’investissement, mais toujours tributaire des équilibres commerciaux.