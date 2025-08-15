Tatouage de la Palestine et hommage à la Tunisie : Sébastien Delogu déclenche la polémique en France

Le député français de La France insoumise, Sébastien Delogu, a récemment relancé la polémique en publiant sur Instagram la photo d’un tatouage qu’il arbore sur son mollet : une carte de la Palestine accompagnée d’une inscription en arabe exprimant son amour pour la Tunisie, rendant hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich, figure emblématique de la littérature et de la résistance culturelle palestinienne. Ce geste, mêlant engagement politique et hommage culturel, a immédiatement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains saluant sa prise de position, tandis que d’autres critiquaient ce choix symbolique comme provocateur.

Très attaché à la cause palestinienne, l’élu marseillais des Bouches-du-Rhône, membre de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, s’était déjà fait remarquer par des actions symboliques à l’Assemblée nationale. Parmi elles, le port d’un keffieh lors de séances publiques pour soutenir le peuple palestinien, geste qui lui avait valu plusieurs rappels à l’ordre de la part de ses collègues et de la présidence de l’Assemblée.

Lors d’un récent séjour en Tunisie, en juillet 2023, Sébastien Delogu avait poursuivi son engagement par une série de rencontres et de visites symboliques. Il avait partagé sur ses réseaux sociaux des clichés devant la statue de la résistance palestinienne à Tunis, ainsi que des photos de sa rencontre avec l’ambassadeur de l’État de Palestine en Tunisie, renforçant ainsi son image d’élu engagé sur les questions internationales et de solidarité avec le monde arabe. Ce nouvel acte, mêlant art corporel et message politique, illustre la manière dont certains responsables politiques utilisent désormais les réseaux sociaux pour marquer leurs positions et interpeller l’opinion publique sur des causes qui leur tiennent à cœur.