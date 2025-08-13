Gammarth : dix ans de prison pour deux frères trafiquants de drogue

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a récemment prononcé une peine de dix ans de prison à l’encontre de deux frères, reconnus coupables de trafic de drogue dans plusieurs boîtes de nuit de la région de Gammarth.

Selon une source judiciaire citée ce mercredi par Diwan FM, les deux prévenus devront également s’acquitter d’amendes d’un montant total de 16 000 dinars. L’enquête a permis de saisir en leur possession 190 morceaux de cannabis ainsi que 200 grammes de cocaïne.