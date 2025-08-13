Fête de la femme : l’ARP appelle à renforcer la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a souligné, mercredi, la nécessité de renforcer le cadre législatif pour lutter contre la discrimination et les violences à l’égard des femmes.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la fête de la femme et la célébration, aujourd’hui 13 août, du 69è anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel (CSP), l’ARP a mis l’accent sur l’importance de développer les textes juridiques et de veiller à leur application effective afin de garantir la protection des droits des femmes et la préservation de leur dignité.

Le parlement a également appelé à préserver et à valoriser le parcours militant des femmes tunisiennes qui ont lutté pour la libération nationale et la construction de l’État moderne, afin qu’elles restent un modèle pour les générations futures.

Dans ce contexte, l’ARP salue la contribution des femmes députées qui œuvrent à traduire les aspirations des Tunisiennes en lois.

En outre, le parlement rappelle la volonté commune de la présidence, du gouvernement et du Parlement de renforcer le statut de la femme et de promouvoir son autonomisation économique, en encourageant sa participation à la création de richesses et en veillant à préserver sa dignité.

Il salue les initiatives en faveur des femmes travailleuses, sans soutien ou issues de milieux précaires, affirmant que ces efforts doivent se poursuivre pour relever les défis concrets et consolider les acquis dans le cadre de l’égalité des chances.