Open international de taekwondo au Kazakhstan : huit athlètes tunisiens en compétition

La sélection tunisienne de taekwondo participera à l’Open international du Kazakhstan, prévu du 14 au 16 août à Astana, avec une délégation de huit athlètes dirigée par l’entraîneur national Hachmi Jendoubi.

Figurent parmi les représentants tunisiens Firas El Kattousi (-80 kg), Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg), Moataz Laïfaoui (-87 kg), Fares Boujemai (-68 kg), Wafa El Masghouni (-62 kg), Chaïma Toumi (-57 kg), Auhoud Ben Oun (-53 kg) et Aïcha Ezzoghbi (-49 kg). Après cette compétition, l’équipe effectuera un stage d’entraînement du 16 au 22 août, avant de s’envoler vers Muju, en Corée, pour disputer la manche du Grand Prix du 24 au 31 août, où quatre athlètes seront engagés.

Les préparatifs se poursuivront ensuite en vue des Championnats du monde prévus à Wuxi, en Chine, du 24 au 30 octobre, avec une sélection qui comptera notamment Jendoubi, El Kattousi, Toumi, El Masghouni, Ikram Edhahri, Laïfaoui et Ben Oun, en attendant la confirmation d’autres participants.