Zaghouan : 160 agriculteurs obtiennent 4,5 MD de crédits pour la culture céréalière

Dans le gouvernorat de Zaghouan, 160 agriculteurs céréaliers de taille moyenne et grande ont bénéficié, au cours de la dernière campagne agricole, de crédits d’un montant global avoisinant les 4,5 millions de dinars.

Ces financements, destinés à l’achat de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires, proviennent de différentes sources : 107 prêts, totalisant 1,08 million de dinars, ont été accordés par le Comité régional d’octroi des crédits de campagne ; 18 prêts bancaires directs, pour un montant de 3,3 millions de dinars, ont été octroyés ; et 35 prêts, d’une valeur de 165 000 dinars, ont été fournis par des associations de développement.

Selon Khaled Ben Mastoura, chef du service du financement et des incitations à la Délégation régionale au développement agricole, les crédits saisonniers pour la campagne 2024-2025 enregistrent une hausse de 48 % par rapport à l’année précédente, atteignant 2,8 millions de dinars, une progression attribuée à l’adaptation des organismes de financement aux conditions climatiques observées tout au long de la saison.