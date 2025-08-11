UGTT : la grève parmi les réponses possibles face à la campagne de dénigrement

“La grève est parmi les options envisagées pour riposter à la campagne de dénigrement menée contre l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et à l’attaque l’ayant ciblée jeudi dernier”, a fait savoir lundi, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri soulignant, toutefois, que c’est la commission administrative extraordinaire qui prendra les décisions appropriées à la fin de ses travaux”.

“Consciente que le pays n’a pas besoin de confrontation, l’UGTT prendra les décisions appropriées en toute responsabilité”, a assuré Tahri dans une déclaration aux médias avant le démarrage des travaux de la commission administrative extraordinaire, ce lundi à Tunis.

Il a, dans ce sens, rappelé le rôle historique de la centrale syndicale en 2012 et son initiative du dialogue national pour faire sortir le pays de la crise politique et éviter les affrontements.

Des manifestants se sont rassemblés jeudi dernier à la Place Mohamed Ali à Tunis devant le siège de l’UGTT revendiquant le gel de ses activités et brandissant des slogans hostiles aux dirigeants de la centrale syndicale. Selon l’organisation, les manifestants ont même tenté de faire intrusion à ses locaux.