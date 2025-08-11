Tunisie : une ville intelligente pour l’automobile créera 100 000 emplois

Le directeur général des industries manufacturières au ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fathi Slaoui, a annoncé que le projet de ville intelligente pour l’industrie automobile, inscrit dans le cadre du Pacte de compétitivité du secteur des équipements et composants automobiles à l’horizon 2027, ambitionne de positionner la Tunisie non seulement dans la fabrication de véhicules classiques, mais aussi dans celle de voitures intelligentes.

Ce projet, estimé à 300 millions de dollars d’investissements, devrait générer 100 000 emplois directs et indirects. Quatre sites ont été présélectionnés pour accueillir cette infrastructure, selon des critères tels que la proximité d’un port, d’un aéroport, du tissu industriel et de centres de recherche et développement. Un bureau d’études accompagnera le pôle technologique de Sousse pour finaliser la feuille de route et les études nécessaires, avec un objectif d’achèvement avant la fin de l’année. Slaoui a enfin souligné que le financement ne pose aucun problème, plusieurs pays ayant déjà manifesté leur intérêt pour soutenir ce projet stratégique.