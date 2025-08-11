Tunisie : jusqu’à 5 ans de prison pour avoir tué un animal

Le député au Parlement, Chokri El Bahri, a présenté lundi 11 août 2025, dans l’émission Ahla Sabah, une initiative législative inédite en Tunisie visant à renforcer la protection des animaux.

Ce projet de loi, déposé le 23 juillet 2024 et officiellement transmis le 1ᵉʳ août 2024, repose sur le principe de la « santé unique », affirmant que préserver l’animal revient aussi à protéger l’être humain et à maintenir l’équilibre écologique. Composé de 11 articles répartis en 12 chapitres, le texte prévoit des peines de prison et des amendes dissuasives contre les auteurs de maltraitance. Les sanctions peuvent aller d’un mois d’emprisonnement et 500 dinars d’amende pour mauvais traitements, jusqu’à 3 ans de prison et 2 000 dinars d’amende en cas de blessures graves infligées à un animal, et 5 ans de prison si l’agression entraîne sa mort.

Le texte encadre également la négligence, sanctionnant la mise à mort involontaire d’un animal domestique par une amende allant de 100 à 1 000 dinars. Une avancée majeure pour la cause animale en Tunisie, selon son auteur.