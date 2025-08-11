Éthiopie : un nouvel aéroport de 10 milliards $ pour accueillir 100 millions de passagers

Le groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, ce lundi, l’octroi d’un financement de 500 millions de dollars pour la construction d’un nouvel aéroport en Éthiopie, appelé à devenir le plus grand du continent africain d’ici 2029.

Implanté près de Bishoftu, à une quarantaine de kilomètres au sud-est d’Addis-Abeba, ce complexe comprendra quatre pistes et sera capable d’accueillir 100 millions de passagers par an. Le coût total du projet est estimé à 10 milliards de dollars : Ethiopian Airlines, compagnie nationale, en financera 20 %, tandis que le reste proviendra de divers bailleurs de fonds, avec à la clé un plan de mobilisation de 7,8 milliards de dollars déjà engagé. Ce méga-projet devrait constituer un véritable tournant pour l’intégration économique et le développement de la région.