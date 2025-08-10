Tunisie : vers une nouvelle loi pour lutter contre l’alcool au volant

La capitaine Samia Massoud, cheffe du service de communication routière par intérim au sein de l’Observatoire national de la sécurité routière, a annoncé que l’Assemblée des représentants du peuple examinera, après la pause parlementaire, une initiative législative visant à réduire les accidents de la route liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool.

Selon ses précisions à l’Agence Tunis Afrique Presse, l’adoption de ce projet de loi permettrait au ministère de l’Intérieur de se doter d’appareils capables de mesurer instantanément le taux d’alcool dans le sang, sans recourir aux laboratoires d’analyses. Une avancée qui devrait renforcer la dissuasion des contrevenants et contribuer à la diminution des accidents.