Tunisie – Météo : nuages denses et brouillard attendu cette nuit

Cette nuit, le ciel sera marqué par des nuages denses sur les hauteurs de l’ouest, avant de s’éclaircir progressivement sur la majorité des régions.

En fin de nuit, un brouillard est attendu près des côtes nord, pouvant localement réduire la visibilité. Le vent, de secteur est, soufflera relativement fort sur l’extrême sud, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. La mer sera globalement calme à peu agitée, offrant des conditions favorables à la navigation.

Les températures nocturnes oscilleront entre 21 °C et 30 °C, traduisant une douceur persistante dans plusieurs zones du pays.