Tragédie à Sousse : décès du chien violemment battu à la barre de fer

Un drame bouleversant s’est produit à Zaouia, dans le gouvernorat de Sousse, où un chien victime d’un acte de cruauté extrême a succombé à ses blessures.

Selon le vétérinaire Omar Hammami, l’animal avait été violemment frappé à la tête et au corps avec une “bâla”, une barre de fer, provoquant un traumatisme grave : paralysie totale, hémorragie oculaire, ainsi qu’une fracture et un arrachement des vertèbres reliant la tête au thorax. Malgré deux jours de soins intensifs et d’attention constante, le chien a rendu son dernier souffle dans la nuit d’hier.

La tragédie a suscité une vive émotion parmi les défenseurs des animaux, poussant l’Association Errahma pour la protection animale à déposer plainte auprès du procureur de la République. La justice a réagi en ouvrant une enquête et en plaçant en détention le suspect, un éleveur de moutons originaire de la région.